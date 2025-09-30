Auto rischia di essere distrutta da un incendio di notte nel centro storico

CAVALLINO – Per l’ennesima volta un incendio è divampato nel cuore della notte, rischiando di distruggere un’autovettura. Le fiamme sono state spente in tempo utile perché non avvolgessero per intero il veicolo, ma è comunque rimasta danneggiata la parte anteriore.Il fatto è avvenuto attorno alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it