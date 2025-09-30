Auto rischia di essere distrutta da un incendio di notte nel centro storico

Lecceprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAVALLINO – Per l’ennesima volta un incendio è divampato nel cuore della notte, rischiando di distruggere un’autovettura. Le fiamme sono state spente in tempo utile perché non avvolgessero per intero il veicolo, ma è comunque rimasta danneggiata la parte anteriore.Il fatto è avvenuto attorno alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - rischia

Cosa rischia chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto: in vigore nuove norme, previsto anche l’arresto

Stellantis, numeri in picchiata: il 2025 rischia di essere l’anno nero dell’auto italiana

Paura a Gorgonzola. Auto la travolge rischia una gamba

Ferrari 12Cilindri distrutta in un incidente: ora 65 'curiosi' rischiano una multa - Una Ferrari 12Cilindri è finita distrutta in un incidente: tutti se la sono cavata solo con qualche graffio ma potrebbero fioccare un po' di multe. Scrive auto.everyeye.it

Auto distrutta da un cinghiale, la Cassazione: "La Regione dovrà pagare i danni" - Un cinghiale gli aveva distrutto l'auto sbucando all'improvviso dalla boscaglia: a pagargli i danni dovrà essere la Regione. Secondo tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Rischia Essere Distrutta