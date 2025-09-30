Auto contro il muro di un’attività commerciale | 16enne perde la vita
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella notta nella provincia di Caserta. Un’auto, con a bordo tre ragazzi, è finita contro il muro perimetrale di un’attività commerciale. La tragedia si è consumata sulla provinciale che collega Alvignano con Caiazzo. Il bilancio è pesante: un morto, un ragazzo di 16 anni, e due feriti in gravi condizioni. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Piedimonte Matese, impegnati nell’estrarre i corpi dalle lamiere, e del 118 per i primi soccorsi del caso. Per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Piedimonte Matese per per i rilievi del caso e per la ricostruzione dell’incidente che ha sconvolto la comunità di Caiazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: auto - muro
Incidente a Boca, auto si schianta contro un muro: grave una donna
Auto in fuga dalla polizia sfonda muro ed entra in casa di riposo, 2 morti e 8 feriti in Uk: “Crollato tutto”
Dazi Usa al 30%, così il muro di Trump mette in pericolo l’economia italiana. Dal caro-cantine ai farmaci e le auto, quali settori saranno più colpiti
https://ecoaltomolise.net/auto-si-schianta-contro-un-muro-e-si-ribalta-un-morto-e-due-feriti-in-codice-rosso/ - facebook.com Vai su Facebook
In auto contro un muro: morto il passeggero https://ift.tt/FmuAqRK https://ift.tt/xdi6pSQ - X Vai su X
Si schianta con l’auto contro un muro, morto il 45enne Davide Mulargia: tragico incidente nel Nuorese - Tragico incidente nella mattinata di domenica 14 settembre all’ingresso di Posada, in provincia di Nuoro. Riporta fanpage.it
Ruba auto e si schianta contro un muro - Ruba un’auto parcheggiata all’esterno di un’officina, dove il proprietario l’aveva portata per essere riparata. Come scrive lanazione.it