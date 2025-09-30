Auto contro il muro di un’attività commerciale | 16enne perde la vita

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella notta nella provincia di Caserta. Un’auto, con a bordo tre ragazzi, è finita contro il muro perimetrale di un’attività commerciale. La tragedia si è consumata sulla provinciale che collega Alvignano con Caiazzo. Il bilancio è pesante: un morto, un ragazzo di 16 anni, e due feriti in gravi condizioni. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Piedimonte Matese, impegnati nell’estrarre i corpi dalle lamiere, e del 118 per i primi soccorsi del caso. Per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Piedimonte Matese per per i rilievi del caso e per la ricostruzione dell’incidente che ha sconvolto la comunità di Caiazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

