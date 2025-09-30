Auto contro camion nel tunnel il mezzo pesante si cappotta e perde il carico di ferro | Secante chiusa per ore
Mattinata di disagi al traffico sulla Secante per un incidente stradale che è avvenuto stamattina presto, intorno alle 7:30 all'interno del tunnel: impatto tra un'auto e un camion con quest'ultimo che si è ribaltato perdendo il carico di ferro.Partito l'allarme, è stata immediatamente inviata una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
