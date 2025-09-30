Auto contro camion in galleria chiusa la Secante | pesanti ripercussioni sul traffico

Incidente stamattina presto, intorno alle ore 7:30, nella galleria della Secante, traffico bloccato in direzioni Forlì. Ne dà notizia una nota di Anas che informa che “è momentaneamente chiusa, sulla strada statale 726 ‘Tangenziale di Cesena’, la carreggiata in direzione innesto E45, al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

