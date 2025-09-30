Auto appello delle associazioni del settore | L’Italia non può restare indietro

“ L’Italia non può permettersi di restare indietro nel cammino mondiale ed europeo verso il futuro, e l’automobile deve tornare a essere compresa e percepita come motore di progresso e di benessere”. Questo il senso dell’ appello che le associazioni (Aci, Anfia, Aniasa, Federauto, Motus-e ed Unrae) in rappresentanza dell’intero settore automotive italiano hanno rivolto in una lettera inviata alle istituzioni per parlare di “alcune proposte urgenti per affrontare la crisi in atto nel settore, di una gravità senza precedenti, e guidarne con successo la trasformazione”. Automotive in stato emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto, appello delle associazioni del settore: “L’Italia non può restare indietro”

