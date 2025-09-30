Auto appello delle associazioni del settore | L’Italia non può restare indietro

30 set 2025

“ L’Italia non può permettersi di restare indietro nel cammino mondiale ed europeo verso il futuro, e l’automobile deve tornare a essere compresa e percepita come motore di progresso e di benessere”. Questo il senso dell’ appello che le associazioni (Aci, Anfia, Aniasa, Federauto, Motus-e ed Unrae) in rappresentanza dell’intero settore automotive italiano hanno rivolto in una lettera inviata alle istituzioni per parlare di “alcune proposte urgenti per affrontare la crisi in atto nel settore, di una gravità senza precedenti, e guidarne con successo la trasformazione”. Automotive in stato emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

auto appello associazioni settoreAppello associazioni auto, 'l'Italia non può restare indietro' - "L'Italia non può permettersi di restare indietro nel cammino mondiale ed europeo verso il futuro e l'automobile deve tornare a essere compresa e percepita come motore di progresso e di benessere". Da ansa.it

auto appello associazioni settoreTorino, le associazioni del settore auto lanciano un appello al Governo - Una lettera congiunta firmata dai rappresentanti delle principali associazioni automotive italiane per proteggere un settore importantissimo per la nostra economia è stata presentata in occasione del ... Lo riporta auto.it

