Auto abbatte cartelli stradali nella notte a Busseto e scappa

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune notti fa, in Via Europa a Busseto, sono stati abbattuti diversi cartelli stradali causando danni alle infrastrutture e creando una situazione di pericolo per tutti. Invece di fermarsi e segnalare l'accaduto, il conducente ha tentato di allontanarsi come se nulla fosse. Ma le cose non sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

