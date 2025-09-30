Auto abbatte cartelli stradali nella notte a Busseto e scappa
Alcune notti fa, in Via Europa a Busseto, sono stati abbattuti diversi cartelli stradali causando danni alle infrastrutture e creando una situazione di pericolo per tutti. Invece di fermarsi e segnalare l'accaduto, il conducente ha tentato di allontanarsi come se nulla fosse. Ma le cose non sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
