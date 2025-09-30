Autisti del sindaco Chiastra attacca Guerra | Scappa davanti ai problemi
“Ho chiesto chiarimenti sull'impiego di due agenti della polizia locale come autisti del sindaco Guerra, un impiego che mi lascia alquanto perplessa”. Così Virginia Chiastra, consigliere comunale del gruppo Vignali Sindaco e presidente dell'associazione Missione Parma, in una nota, attacca il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
