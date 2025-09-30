Aurora Ramazzotti in vacanza a Monaco | si veste da bavarese per l'Oktoberfest

Aurora Ramazzotti è volata alla volta di Monaco di Baviera per partecipare all'Oktoberfest, la festa a tema birra che ogni anno attira milioni di turisti da ogni parte del mondo. Quale migliore occasione di questa per vestirsi da bavarese?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

Disavventura per Aurora Ramazzotti: “È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l’ha consolata con un bacio”

Aurora Ramazzotti ci porta indietro nel tempo: il significato dell’iconica frase sanremese sulla T-shirt

Aurora Ramazzotti in bikini ironizza sulla foto col lato b in vista: “Di solito ci metto la faccia”

Aurora Ramazzotti dice "sì" a Goffredo Cerza sulla ruota panoramica di Londra - facebook.com Vai su Facebook

Aurora Ramazzotti e le 10 lezioni imparate da mamma: cosa sono i "learning post" #AuroraRamazzotti #7settembre https://tgcom24.mediaset.it/magazine/aurora-ramazzotti-lezioni-mamma-cosa-sono-learning-post_103172711-202502k.shtml… - X Vai su X

Aurora Ramazzotti in vacanza a Monaco: si veste da bavarese per l’Oktoberfest - Aurora Ramazzotti è volata alla volta di Monaco di Baviera per partecipare all'Oktoberfest, la festa a tema birra che ogni anno attira milioni di turisti ... Secondo fanpage.it

Vacanze agli sgoccioli (pure per i vip): ultimi bagni di sole, foto al tramonto e c'è chi è tornato a Milano - Antonella Clerici celebra la sua Normandia "acqua e sapone" e Chiara Ferragni ufficializza la sua storia d'amore con Giovanni ... Da ilgiorno.it