Auriemma su Pio Esposito | Meglio di Lucca e Thuram sarà il centravanti dell’Italia per 15 anni

Auriemma esalta la performance di Pio Esposito: talento, fame e cattiveria calcistica. Le parole: «All’Inter oggi è un problema perché deve giocare». Il gol segnato al Cagliari ha aperto ufficialmente il conto in Serie A di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter. Un momento che ha acceso il dibattito attorno al giovane centravanti, tra i prospetti più interessanti del calcio italiano. Ai microfoni di Calcio Selvaggio, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso parole di grande stima per il talento nerazzurro, arrivando a preferirlo a profili già affermati come Lorenzo Lucca e Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Auriemma su Pio Esposito: «Meglio di Lucca e Thuram, sarà il centravanti dell’Italia per 15 anni»

