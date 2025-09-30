Auriemma esalta Modric | A San Siro ha oscurato De Bruyne

"> NAPOLI – Dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan (2-1), Raffaele Auriemma ha affidato a Facebook la sua analisi sulla prestazione di Kevin De Bruyne, mettendola a confronto con quella di Luka Modric. «Prendiamo Milan-Napoli e soffermiamoci su un duello a distanza: Modric vs De Bruyne. Dite che non c’è stata partita? E avete ragione, per l’enorme divario esistente oggi tra i due campioni», ha scritto Auriemma. Il giornalista ha poi sottolineato: «Il belga ha soltanto 34 anni eppure il 40enne sembrava lui, non il folletto croato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

