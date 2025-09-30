Aulenti Bastianoni e Doisneau A Cambio il mondo nelle immagini
E’ tempo di mostre al Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino, che da sabato prossimo (inaugurazione alle 16) ospiterà "La modernità può costruire altrimenti" di Gae Aulenti, "Un racconto per immagini" di David Bastianoni e "Il fotografo Poeta" di Robert Doisneau. Partiamo dalla prima, che è un’esposizione satellite di quella in corso a Palazzo Medici Riccardi a Firenze e che a Castelfiorentino sarà visitabile fino al 18 novembre. La mostra è promossa da Fondazione Architetti Firenze, Master Museo Italia dell’Università degli Studi di Firenze, Archivio Gae Aulenti di Milano grazie a Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cambiano e Fondazione MUS. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aulenti - bastianoni
Tre nuove mostre verranno presto inaugurate: vi aspettiamo Sabato 4 Ottobre, alle ore 16:00 per dare il via ufficiale alle esposizioni dedicate a Robert Doisneau, a David Bastianoni e a Gae Aulenti. ROBERT DOISNEAU: Il maestro indiscusso della fotog - facebook.com Vai su Facebook
Aulenti, Bastianoni e Doisneau. A Cambio il mondo nelle immagini - Tre grandi esposizioni dedicate all’architetto e ai fotografi prendono il via nel fine settimana e resteranno in esposizione fino al prossimo anno. msn.com scrive