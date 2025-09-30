Audizione su accise tabacco mercoledì 1° ottobre

Mercoledì 1 ottobre, la Commissione Politiche Ue della Camera, nell’ambito dell’esame congiunto della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (Ue) 2020262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati, svolge le seguenti audizioni: ore 14 Organizzazione Nazionale Tabacco Italia (ONT Italia) ore 14.15 Japan Tobacco Italia ore 14.30 Italian Tobacco Manufacturing ore 14.45 rappresentanti dell’Organizzazione dei produttori italiani di tabacco (OPIT) ore 15. 🔗 Leggi su Lopinionista.it