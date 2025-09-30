La polizia locale, coadiuvata da un medico del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, è intervenuta nei giorni scorsi a Sant’Alberto a seguito di una segnalazione qualificata della sezione di Ravenna dell’Anc (associazione nazionale carabinieri) legata alla sospetta apertura di una casa famiglia per anziani in un’abitazione privata rivelatasi poi essere abusiva. Una volta sul posto, gli agenti hanno constatato che una cittadina italiana di origine moldava già titolare di altra struttura per anziani ubicata nel centro urbano (’Il giardino delle rose’ in via Zalamella) la cui attività era nel frattempo cessata, aveva trasferito gli ospiti presenti - in totale tre - al piano terra della propria abitazione avviando dunque attività socio-assistenziale per anziani in totale assenza dei titoli abilitativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attività senza permessi. Trasforma la sua casa in residenza per anziani