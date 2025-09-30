Attività alternative insegnamento religione cattolica as 2025 26 | indicazioni per la nomina dei docenti e stipendio
Nota del Direttore Generale prot. n. 17764 del 29 settembre 2025 USR Piemonte su organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore. L'articolo Attività alternative insegnamento religione cattolica a.s. 202526: indicazioni per la nomina dei docenti e stipendio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Emilia-Romagna, alle scuole primarie sempre più scolari scelgono l'alternativa all'ora di religione: «Cresce la voglia di laicità nelle famiglie - I dati dell'Uaar che ha verificato la diffusione dei libri per il programma dell’attività alternativa: Ravenna è la quinta provincia più laica a livello nazionale ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it
L’eccezione dell’ora di religione - Qualche giorno fa il ministero dell’Istruzione ha firmato due bandi per far diventare di ruolo 6428 insegnanti di religione per la scuola dell’infanzia, elementare, media e superiore. Scrive ilpost.it