Attentato folle auto piomba sui civili | Vittime adolescenti Terrificante

Una mattinata apparentemente come tante è stata spezzata dalla violenza improvvisa. Il rombo di un motore si è trasformato in un suono terrificante, non di un incidente, ma di un attacco deliberato. Un’auto, lanciata ad alta velocità, si è scagliata contro un gruppo di persone indifese, falciando due adolescenti innocenti che si trovavano lì per caso. Il frastuono metallico e le grida hanno rapidamente lasciato spazio a un silenzio surreale, rotto solo dai gemiti e dal panico. Ma la minaccia non era finita: l’aggressore, accecato dall’odio, è emerso dal veicolo incidentato brandendo un coltello, pronto a continuare il suo massacro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Attentato folle, auto piomba sui civili: “Vittime adolescenti”. Terrificante

