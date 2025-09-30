Attacco russo a Dnipro 10 persone ferite – Il video

(Agenzia Vista) Dnipro, 30 settembre 2025 Secondo quanto riportato dal Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, un attacco russo avrebbe colpito le infrastrutture civili di Dnipro. 10 persone sarebbero rimaste ferite. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

