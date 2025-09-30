Attacco russo a Dnipro 10 persone ferite – Il video
(Agenzia Vista) Dnipro, 30 settembre 2025 Secondo quanto riportato dal Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, un attacco russo avrebbe colpito le infrastrutture civili di Dnipro. 10 persone sarebbero rimaste ferite. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: russo - dnipro
L’esercito terroristico russo ha appeno bombardato il centro di Dnipro. Secondo le prime informazioni diffuse dall’amministrazione militare regionale, si registrano numerosi feriti e diversi incendi. - X Vai su X
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato su X il recente attacco russo a Zaporizhzhia, che ha colpito oltre quindici edifici e causato tre morti. «Donetsk, Dnipro, Sumy, Kiev, Kharkiv e Kherson sono state colpite dagli attacchi dei droni durante la - facebook.com Vai su Facebook
Attacco russo a Dnipro, 10 persone ferite - (Agenzia Vista) Dnipro, 30 settembre 2025 Secondo quanto riportato dal Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, un attacco russo avrebbe colpito le infrastrutture civili di Dnipro. Come scrive la7.it
Attacco russo a Dnipro, 10 persone ferite – Il video - (Agenzia Vista) Dnipro, 30 settembre 2025 Secondo quanto riportato dal Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, un attacco russo avrebbe colpito le infrastrutture civili di Dnipro. Scrive msn.com