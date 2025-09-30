Attacco informatico al Comune l' assessora Cintorino | Cerchiamo sul dark web se ci sono credenziali compromesse

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco degli hacker ai sistemi informatici del Comune di Forlì è stato oggetto di una interrogazione a question time in consiglio comunale presentata dalla consigliera Elena Colangelo (Rinnoviamo Forlì) che ha chiesto a sindaco e giunta quali strumenti intendano intraprendere per garantire la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: informatico - comune

In tilt il sistema informatico del Comune, Europa Verde: "Disagi per cittadini e tecnici"

Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Forlì. "Non si registra furto di dati. Verifiche in corso"

attacco informatico comune assessoraAttacco hacker al Comune di Forlì: “Attivate le procedure di sicurezza” - Lo rivela l’ente in una nota: “Il Comune di Forlì informa che, a seguito di una serie di verifiche tecniche, ... Da corriereromagna.it

attacco informatico comune assessoraHacker attaccano il sito istituzionale di Forio, il Comune corre ai ripari - Un attacco hacker ha colpito il cuore digitale del Comune di Forio, sull'isola d'Ischia, mandando in tilt la sezione “Amministrazione Trasparente” e cancellando documenti ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attacco Informatico Comune Assessora