Atp Tokyo 2025 trionfa Alcaraz Battuto Fritz 6-4 6-4

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si aggiudica il titolo dell’ ATP 500 di Tokyo, consolidando ulteriormente la sua posizione di numero uno del ranking mondiale. Il tennista spagnolo ha superato in finale lo statunitense Taylor Fritz con un punteggio di 6-4, 6-4, in un’ora e 32 minuti di gioco. Un dominio costante e la vittoria a Tokyo. La vittoria di Alcaraz rappresenta un’altra dimostrazione della sua straordinaria forma e del suo talento. Lo spagnolo ha controllato il match fin dall’inizio, imponendo il suo ritmo e non lasciando quasi mai l’iniziativa all’avversario. Il doppio 6-4 riflette il dominio del numero uno del mondo, che ha saputo capitalizzare i momenti decisivi per portare a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

