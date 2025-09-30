Atp Pechino Sinner-Tien vale il titolo | chi è l’avversario e quando si gioca la finale

Jannik Sinner ha centrato la sua terza finale consecutiva all' Atp 500 di Pechino grazie alla vittoria in tre set contro l'australiano Alex De Minaur. Adesso, però, ha scoperto anche il nome del suo avversario: si tratta dell'americano Learner Tien, numero 52 del ranking Atp, che ha avuto la meglio contro il russo Daniil Medvedev costretto al ritiro al terzo set quando era sotto 4-0. La finalissima si disputerà mercoledì 1° ottobre. Chi è Tien. Il giovanissimo 19enne nato a Irvine, in California, considera il rovescio il suo colpo migliore e la superficie preferita è il cemento. Nella sua fin qui breve carriera è nella Top 200 nell'agosto 2024, nella Top 100 nel gennaio 2025 e nella Top 50 nell'agosto 2025 piazzandosi al 48° posto, il massimo fino a questo momento e diventando il più giovane americano nella top 50 dai tempi di Roddick nel 2002. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

