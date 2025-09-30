Atp Pechino Sinner batte De Minaur in tre set e vola in finale
Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in semifinale si è imposto in tre set sull'australiano Alex De Minaur, ottavo nel ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco. In finale Sinner affronterà il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
