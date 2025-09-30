Atp Pechino quando gioca Sinner la finale contro la sorpresa Tien | Orario e dove vederla in tv e in streaming
Sette finali su otto tornei giocati nel 2025. Jannik Sinner ha vinto la semifinale dell’Atp 500 di Pechino contro Alex De Minaur e affronterà adesso Learner Tien, che ha sconfitto Daniil Medvedev grazie al ritiro del russo sotto 4 a 0 nel terzo set. L’azzurro ha avuto qualche difficoltà contro l’australiano, complici alcuni esperimenti nel corso del match e soprattutto qualche acciacco fisico: Sinner si è prima toccato il gluteo sinistro nel secondo set, poi ha ripreso a martellare nel terzo, ma nell’ultimo gioco della partita ha accusato i crampi. “ Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pechino - gioca
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Attenzione: date fissate a metà tra due diverse settimane
Quando gioca Sinner la prima partita a Pechino? Programma, possibile alternativa, tv, streaming
Pechino gioca a battaglia navale (e mediatica). Dalla Fujian il primo lancio elettromagnetico
#Sinner, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Gli italiani in campo mercoledì 30 settembre: Sinner si gioca la semifinale a Pechino - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca Sinner la finale a Pechino 2025: data, orario e dove vederla in TV - Sinner in finale all'ATP Pechino, in programma mercoledì 1 ottobre nella mattinata italiana, non prima delle ore 11 ... Riporta fanpage.it
Sinner, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero due del mondo ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva nel torneo cinese: affronterà Daniil Medvedev o Learner Tien ... Scrive msn.com