Sette finali su otto tornei giocati nel 2025. Jannik Sinner ha vinto la semifinale dell’Atp 500 di Pechino contro Alex De Minaur e affronterà adesso Learner Tien, che ha sconfitto Daniil Medvedev grazie al ritiro del russo sotto 4 a 0 nel terzo set. L’azzurro ha avuto qualche difficoltà contro l’australiano, complici alcuni esperimenti nel corso del match e soprattutto qualche acciacco fisico: Sinner si è prima toccato il gluteo sinistro nel secondo set, poi ha ripreso a martellare nel terzo, ma nell’ultimo gioco della partita ha accusato i crampi. “ Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atp Pechino, quando gioca Sinner la finale contro la sorpresa Tien | Orario e dove vederla in tv e in streaming