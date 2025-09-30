Atp Pechino 2025 Sinner-De Minaur per un posto in finale | 2-2 – la Diretta

Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all’Atp Pechino 2025. Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone. Con un bilancio di 10 vittorie a 0 a favore dell’italiano nel circuito maggiore (11-0 considerando anche il successo alle Next Gen Finals del 2019), Sinner si presenta con un dominio statistico schiacciante. L’unico “turno” vinto dall’australiano è stato un ritiro per infortunio di Sinner al Masters 1000 di Parigi nel 2023. Atp Pechino 2025, Sinner-De Minaur: la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 15:00 08:29 300925 Sinner-De Minaur 2-2 Sinner e De Minaur hanno tenuto i rispettivi turni di battuta nei primi quattro game. 🔗 Leggi su Lapresse.it

