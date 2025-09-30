Atp Pechino 2025 Sinner-De Minaur per un posto in finale | 2-2 – la Diretta

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all’Atp Pechino 2025. Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone. Con un bilancio di 10 vittorie a 0 a favore dell’italiano nel circuito maggiore (11-0 considerando anche il successo alle Next Gen Finals del 2019), Sinner si presenta con un dominio statistico schiacciante. L’unico “turno” vinto dall’australiano è stato un ritiro per infortunio di Sinner al Masters 1000 di Parigi nel 2023. Atp Pechino 2025, Sinner-De Minaur: la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 15:00 08:29 300925 Sinner-De Minaur 2-2 Sinner e De Minaur hanno tenuto i rispettivi turni di battuta nei primi quattro game. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp pechino 2025 sinner de minaur per un posto in finale 2 2 8211 la diretta

© Lapresse.it - Atp Pechino 2025, Sinner-De Minaur per un posto in finale: 2-2 – la Diretta

In questa notizia si parla di: pechino - sinner

Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà

Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino 2025? La entry-list: assente Alcaraz, possibile rivincita con Musetti

atp pechino 2025 sinnerAtp Pechino 2025, in campo Sinner-De Minaur: in palio la finale – la Diretta - Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all'Atp Pechino 2025. Scrive lapresse.it

atp pechino 2025 sinnerSinner-De Minaur all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita - Jannik Sinner cerca la terza finale consecutiva al China Open: il n°2 del mondo affronta la terza testa di serie del seeding, l'australiano Alex De Minaur. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Pechino 2025 Sinner