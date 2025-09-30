atp pechino 2025 sinner affronta tien per il terzo titolo stagionale

È il momento dell’ultimo atto, si decide il nome di colui che succederà nell’albo d’oro a Carlos Alcaraz. Il torneo ATP di Pechino scende in campo per disputare la finale tra Jannik Sinner, testa di serie numero due, e l’americano Learner Tien, talentuoso outsider in rampa di lancio dopo un cammino da protagonista. In caso di successo l’ex numero uno del mondo conquisterebbe il terzo titolo del 2025 dopo l’Australian Open e Wimbledon. Il giocatore italiano si appresta a giocare la sua finale numero trenta nel circuito ATP e vuole continuare il suo splendido cammino che, pur in un anno particolare a causa dei tre mesi di sospensione, lo ha sempre visto arrivare in finale nei tornei a cui ha partecipato ad eccezione della prematura eliminazione negli ottavi di Halle da parte di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

