Atp Pechino 2025 in finale Sinner contro Tien | quando orario e dove vederla
Jannik Sinner è in finale al China Open per il terzo anno consecutivo. L’azzurro ha raggiunto l’ultimo atto dell’ Atp 500 di Pechino dopo aver eliminato in semifinale l’australiano Alex De Minaur per 6-2 al terzo set dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Dall’altra parte della rete troverà lo statunitense Learner Tien, 19enne californiano che mai prima d’ora aveva superato i quarti di un torneo. Per farlo, ha battuto in serie Francisco Cerundolo in rimonta e Flavio Cobolli, prima di avere la meglio sia di Lorenzo Musetti sia di Daniil Medvedev, entrambi ritiratisi a metà del terzo parziale. La finale si terrà mercoledì primo ottobre alle ore 8 italiane e sarà visibile in tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
