Atp Pechino 2025 in campo Sinner-De Minaur | in palio la finale – la Diretta
Riflettori accesi sulla sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur all’Atp Pechino 2025. Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone. Con un bilancio di 10 vittorie a 0 a favore dell’italiano nel circuito maggiore (11-0 considerando anche il successo alle Next Gen Finals del 2019), Sinner si presenta con un dominio statistico schiacciante. L’unico “turno” vinto dall’australiano è stato un ritiro per infortunio di Sinner al Masters 1000 di Parigi nel 2023. Atp Pechino 2025, Sinner-De Minaur: la diretta Inizio diretta: 300925 08:00 Fine diretta: 300925 15:00 08:15 300925 Al via il primo set, Sinner tiene il servizio: 1-0 Al via il primo set con Jannik Sinner che tiene il servizio e si porta sull’1-0. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pechino - campo
Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego
Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo in tv
Sinner torna in campo a Pechino “Ho lavorato su qualcosa di nuovo”
Gli italiani in campo mercoledì 30 settembre: Sinner si gioca la semifinale a Pechino - X Vai su X
Martedì 30 settembre 2025 scenderanno in campo il numero 1 e la numero 1 d'Italia per i loro match a Pechino. Jannik Sinner, dopo aver sconfitto in due set Fabian Marozsan, affronterà Alex De Minaur in semifinale all'ATP 500 cinese. Sinner ha sempre sconf - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino 2025, in campo Sinner-De Minaur: in palio la finale – la Diretta - Non un semplice incontro di semifinale, ma un capitolo aggiuntivo di una rivalità che, finora, ha un solo padrone ... Come scrive lapresse.it
ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev - Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per provare a qualificarsi per l'ultimo atto, ... Come scrive oasport.it