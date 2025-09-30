ATP Pechino 2025 Daniil Medvedev si ritira nel terzo set | Learner Tien in finale contro Jannik Sinner

Sarà lo statunitense Learner Tien ad affrontare Jannik Sinner nella finale dell’ATP 500 di Pechino, in programma domani: il nordamericano approfitta del ritiro del numero 8 del seeding, il russo Daniil Medvedev, giunto nel corso del terzo set della semifinale, quando lo score era di 5-7 7-5 4-0 per il nordamericano, a causa dei crampi che hanno colpito il russo, costringendolo ad alzare bandiera bianca dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Nel primo set lo statunitense parte alla grande, strappando il servizio al russo ai vantaggi del game d’apertura ed a trenta nel terzo gioco, portandosi sul 3-0 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

