ATP Finals da record con il montepremi più alto di sempre | il campione otterrà una cifra esorbitante
Un montepremi da record per il torneo che chiude la stagione tennistica: quanto potrebbe portarsi a casa chi ripeterà l'impresa di Sinner vincendo le ATP Finals 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'edizione 2025 delle Nitto ATP Finals sarà infatti la più ricca di sempre Il montepremi finale, salito a 15.500.000 dollari americani, prevede una vincita record di 5,07 milioni di dollari in caso di vittoria da imbattutto (Sinner nel 2024, vincendo 5 match su 5
