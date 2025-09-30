ATP di Pechino 2025 Sinner batte De Minaur | l’Azzurro conquista la finale
Pechino, 30 settembre 2025 – E' stata una partita di grande personalità e carattere per Jannik Sinner. L'Azzurro ha battuto Alex De Minaur in semifinale, all'ATP di Pechino 2025. Il risultato a favore per il numero due al mondo, che punta di tornare in cima alla Classifica Mondiale, è stato quello di 6-3, 4-6, 6-2, con in bottino la finale del torneo. E' la trentesima finale in carriera per l'atleta italiano, che affronterà Tien oppure Medvedev.
