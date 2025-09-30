Atomica Bionda spiegazione del finale del film con Charlize Theron

Charlize Theron è la protagonista di Atomica Bionda, film diretto da David Leitch (John Wick) e basato sulla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e Sam Hart. Theron interpreta Lorraine Broughton, un’agente dell’MI6 inviata a Berlino nel novembre 1989, poco prima della caduta del Muro. La sua missione è incontrare l’operativo David Percival ( James McAvoy ) e recuperare una lista che contiene i nomi di tutte le spie britanniche infiltrate a Est e a Ovest. Il film unisce scene d’azione viscerali, che mostrano la forza di Theron come eroina, a una trama complessa e piena di doppi giochi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it