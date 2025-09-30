Atm ancora una selezione sotto accusa | sindacati denunciano mancanza di trasparenza e favoritismi

ATM S.p.A. sotto accusa: sindacati denunciano mancanza di trasparenza e favoritismiUna lettera aperta dei sindacati Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa al sindaco Federico Basile, unico azionista dell'azienda più sovvenzionata della città, per denunciare la mancanza di trasparenza e di confronto con i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it