Atletica Jacobs e il futuro della velocità azzurra | l’analisi di Simone Collio
Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone: ospite della puntata sarà Simone Collio, grande ex sprinter azzurro specialista di 60, 100 e 200 metri, oggi stimato terapista di velocisti di livello mondiale e presente ai Mondiali di Tokyo per seguire da vicino gli atleti in gara. Con lui analizzeremo i propositi di ritiro di Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020 che ha appena compiuto 31 anni e che potrebbe ancora avere margini per prolungare la propria carriera. Ampio spazio anche al bilancio della velocità maschile italiana, reduce da un anno complesso, e ai momenti salienti dei Campionati Mondiali vissuti in prima persona da Collio, con particolare attenzione alle gare veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it
