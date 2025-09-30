Atleti da tutta Europa al Polo Est village per il beach volley

Due giornate di sport ad alta intensità hanno trasformato il Polo Est village in palcoscenico europeo. La Cev beach volleyball european cup 2025 ha chiuso nel weekend la sua tappa italiana, portando in Riviera spettacolo, agonismo e pubblico numeroso. Il torneo, organizzato dalla Confédération européenne de volleyball in collaborazione con Insubria gallarate, ha visto protagonisti club provenienti da Italia, Spagna, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Nel tabellone maschile, la vittoria è andata agli olandesi del Ned–Zevenhuizen, che hanno staccato il pass diretto per la finale europea di Creta (6-9 novembre). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

