Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro, 2-1 contro il Milan. A fare rumore, però, è stata la decisione di Antonio Conte di sostituire Kevin De Bruyne a circa 25 minuti dalla fine del match, l'uomo che aveva accorciato le distanze segnando su rigore. De Bruyne va preservato, è uscito non per il suo rendimento contro il Milan. Il giornalista James Horncastle scrive su The Athletic: Il suo nome. Il suo numero. Ancora. Kevin De Bruyne. Lui sembra non aver capito un'altra sostituzione. Veramente? C'erano ancora 25 minuti da giocare a San Siro. Ha segnato su rigore, il secondo della sua carriera a Napoli, ha dato alla squadra una possibilità di riprenderla nella prima grande partita di campionato della stagione.

Athletic difende De Bruyne: non ha giocato male contro il Milan, ma il suo fisico va preservato