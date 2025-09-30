Athletic difende De Bruyne | non ha giocato male contro il Milan ma il suo fisico va preservato
Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro, 2-1 contro il Milan. A fare rumore, però, è stata la decisione di Antonio Conte di sostituire Kevin De Bruyne a circa 25 minuti dalla fine del match, l’uomo che aveva accorciato le distanze segnando su rigore. De Bruyne va preservato, è uscito non per il suo rendimento contro il Milan. Il giornalista James Horncastle scrive su The Athletic: Il suo nome. Il suo numero. Ancora. Kevin De Bruyne. Lui sembra non aver capito un’altra sostituzione. Veramente? C’erano ancora 25 minuti da giocare a San Siro. Ha segnato su rigore, il secondo della sua carriera a Napoli, ha dato alla squadra una possibilità di riprenderla nella prima grande partita di campionato della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Bruyne, prodezza con il Belgio: la fotosequenza del gol - Tacco di Ketelaere per il centrocampista del Napoli, che trafigge il portiere del Kazakistan con un destro potente all'incrocio dei pali ... Come scrive corrieredellosport.it
De Bruyne e il passo dell’artista - Anni dopo, a diventare famoso nello stesso ruolo fu lo juventino Bonini. Scrive corrieredellosport.it