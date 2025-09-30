L’Atalanta esordirà in casa in Champions League contro una squadra a sua immagine e somiglianza in cui milita il nuovo Retegui. Dopo due settimane dalla disfatta all’esordio contro il Psg, l’Atalanta oggi torna a giocare in Champions League sfidando in casa il Club Brugge. La Dea ripartirà tra le mura amiche contro la squadra che nella passata stagione l’ha eliminata ai playoff proprio tra le mura amiche. Il club belga è stato poi eliminato agli ottavi di finale dall’Aston Villa e anche in questa edizione puntano ad arrivare quantomeno alla fase a eliminazione diretta. Lo testimonia il largo successo per 4-1 contro il Monaco alla prima giornata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Atalanta, sfida alla "nuova Dea": Gattuso studierà l'erede di Retegui