Atalanta ritorna il clima da Champions a Bergamo | attesi oltre mille tifosi belgi in città

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA PARTITA. La seconda giornata della Champions League prevede la gara Atalanta-Club Brugge in programma al New Balance Stadium alle 18.45 di martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atalanta, Juric: "Vogliamo riscattarci dopo il PSG" - Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions col Bruges: "Daremo tutto domani sera" ... Riporta msn.com

