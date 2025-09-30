Atalanta ritorna il clima da Champions a Bergamo | attesi oltre mille tifosi belgi in città
LA PARTITA. La seconda giornata della Champions League prevede la gara Atalanta-Club Brugge in programma al New Balance Stadium alle 18.45 di martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta, Juric: "Vogliamo riscattarci dopo il PSG" - Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions col Bruges: "Daremo tutto domani sera" ... Riporta msn.com