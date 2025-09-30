In attesa di vedere in campo la Roma in Europa League nel match di giovedì contro il Lille, la tre giorni dedicata alle coppe europee si è aperta oggi, martedì 30 settembre, con le prime nove sfide della seconda giornata di Champions League. Nelle due gare disputate alle 18.45, oltre alla netta vittoria per 5-0 del Real Madrid sul Kairat, ha conquistato tre punti importanti anche l’Atalanta, che in rimonta ha superato 2-1 il Club Brugge, rialzando la testa dopo la pesante sconfitta all’esordio con il PSG. L’iniziale vantaggio di Tzolis è stato infatti ribaltato negli ultimi venti minuti di partita, con la Dea che ha prima trovato il pareggio dal dischetto con Samardzic, per poi completare l’opera a tre giri di lancette dal 90? con la rete di Pasalic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Atalanta di rimonta, tris Inter a San Siro: i risultati del martedì di Champions