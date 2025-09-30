Atalanta di rimonta tris Inter a San Siro | i risultati del martedì di Champions
In attesa di vedere in campo la Roma in Europa League nel match di giovedì contro il Lille, la tre giorni dedicata alle coppe europee si è aperta oggi, martedì 30 settembre, con le prime nove sfide della seconda giornata di Champions League. Nelle due gare disputate alle 18.45, oltre alla netta vittoria per 5-0 del Real Madrid sul Kairat, ha conquistato tre punti importanti anche l’Atalanta, che in rimonta ha superato 2-1 il Club Brugge, rialzando la testa dopo la pesante sconfitta all’esordio con il PSG. L’iniziale vantaggio di Tzolis è stato infatti ribaltato negli ultimi venti minuti di partita, con la Dea che ha prima trovato il pareggio dal dischetto con Samardzic, per poi completare l’opera a tre giri di lancette dal 90? con la rete di Pasalic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
