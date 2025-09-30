Atalanta-Brugge le formazioni ufficiali | Ederson e Lookman subito titolari

Atalanta-Brugge, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Zappacosta, Brescianini, Musah, Maldini, Samardzic, Kamaldeen. Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen A disp. Van den Heuvel, De Corte, Siquet, Romero, Osuji, Meijer, Reis, Vetlesen, Audoor, Campbell, Diakhon, Nilsson, Vermant. Riecco Ederson e Lookman: per Atalanta-Brugge il centrocampista brasiliano e l’attaccante nigeriano tornano in campo dal primo minuto, il primo formando la coppia di centrocampo con Marten de Roon e il secondo in avanti con Krstovic. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta-Brugge, le formazioni ufficiali: Ederson e Lookman subito titolari

In questa notizia si parla di: atalanta - brugge

Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge

Atalanta-Club Brugge (Champions League, 30-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Risultato finale Final whistle in Caravaggio #AtalantaBrugge #UYL #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook

Raddoppio Brugge, Bisiwu di nuovo Bisiwu scores again #AtalantaBrugge 0-2 | 87' #UYL - X Vai su X

Atalanta-Club Brugge, formazioni ufficiali: Ademola Lookman torna titolare - Club Brugge, valida per la seconda giornata della League Phase. Da tuttomercatoweb.com

Atalanta-Club Brugge: dove vederla in tv e streaming le le formazioni ufficiali: Lookman e Ederson dal 1' - Torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase e l'Atalanta ospita il Club Brugge per provare a voltare pagina dopo la batosta al debutto col Psg. Scrive ilmessaggero.it