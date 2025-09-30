Atalanta-Brugge 2-1 la Champions League sorride ai bergamaschi

Lapresse.it | 30 set 2025

Atalanta-Brugge 2-1 con una serata da. Dea. Al termine di una gara di grande sofferenza, un’Atalanta grintosa batte in rimonta il Club Brugge per 2-1 nella seconda giornata della fase campionato e ottiene la prima vittoria stagionale in Champions League. Tre punti pesanti, che vanno a riscattare la sconfitta in casa dei campioni in carica del Psg all’esordio. Al gol belga nel primo tempo di Tzolis, rispondono nella ripresa Samardzic su rigore e Pasalic. Una vittoria alla fine meritata per quanto espresso in campo dalla formazione di Juric, soprattutto nel secondo tempo quando ha letteralmente assediato l’area di rigore avversaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

