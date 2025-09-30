Atalanta-Bruges | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – L'Atalanta in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, la Dea ospita i belgi del Bruges al Gewiss Stadium di Bergamo, nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Juric è reduce in Serie A dal pareggio di Torino contro la Juventus, fermata sull'1-1 con le reti di Sulemana e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: atalanta - bruges
? CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky ?
Atalanta-Bruges, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”
Fubal «infuocato»: una manciata di punti separa i primi, la gara Atalanta-Bruges può cambiare tutto. - X Vai su X
Aleksandar Stankovic e il rapporto col padre Dejan Le sue parole alla vigilia di Atalanta Club Bruges - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Bruges, le probabili formazioni: Samardzic e Pasalic con Krstovic in avanti - Seconda giornata della fase a campionato della Champions League. Scrive tuttomercatoweb.com
Atalanta-Club Brugge, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Club Brugge, secondo turno della fase a girone unico di Champions League ... Secondo fanpage.it