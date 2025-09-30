Occhi puntati sulla sfida di Champions League tra Atalanta e Club Bruges in campo stasera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match è valido per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. La partita sarà arbitrata dal norvegese Espen Eskas, 37enne di Oslo, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo Rohit Saggi, al Var Bastian Dankert. Dove vedere Atalanta-Bruges in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky per i soli abbonati. Per la visione in diretta TV, ci si potrà sintonizzare su Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 253). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Bruges il 30 settembre: formazioni, pronostici e dove vederla