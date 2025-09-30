Atalanta-Bruges il 30 settembre | formazioni pronostici e dove vederla

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occhi puntati sulla sfida di Champions League tra Atalanta e Club Bruges in campo stasera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match è valido per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. La partita sarà arbitrata dal norvegese Espen Eskas, 37enne di Oslo, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo Rohit Saggi, al Var Bastian Dankert. Dove vedere Atalanta-Bruges in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky per i soli abbonati. Per la visione in diretta TV, ci si potrà sintonizzare su Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 253). 🔗 Leggi su Lapresse.it

atalanta bruges il 30 settembre formazioni pronostici e dove vederla

© Lapresse.it - Atalanta-Bruges il 30 settembre: formazioni, pronostici e dove vederla

In questa notizia si parla di: atalanta - bruges

? CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky ?

Atalanta-Bruges, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”

atalanta bruges 30 settembreAtalanta-Bruges il 30 settembre: formazioni, pronostici e dove vederla - Occhi puntati sulla sfida di Champions League tra Atalanta e Club Bruges in campo stasera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di ... lapresse.it scrive

atalanta bruges 30 settembreAtalanta-Bruges oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario della partita di Champions - Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 ‘La Dea’ affronta il Club Brugge a Bergamo a caccia di rivincita dopo l’ultima edizione: live su Sky o Prime ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Bruges 30 Settembre