Atalanta Bruges Emanuele Tresoldi | Mio figlio Nicolò dal tennis all’Hannover La FIGC non lo ha mai cercato Ecco per quale squadra tifa

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Tresoldi, padre di Nicolò, giovane talento italiano che sta brillando nel Club Bruges e nell’Under 21 tedesca, si racconta a La Gazzetta dello Sport, svelando un percorso di crescita sportiva e personale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta bruges emanuele tresoldi mio figlio nicol242 dal tennis all8217hannover la figc non lo ha mai cercato ecco per quale squadra tifa

© Calcionews24.com - Atalanta Bruges, Emanuele Tresoldi: «Mio figlio Nicolò, dal tennis all’Hannover. La FIGC non lo ha mai cercato. Ecco per quale squadra tifa»

In questa notizia si parla di: atalanta - bruges

? CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky ?

Atalanta-Bruges, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”

atalanta bruges emanuele tresoldiAtalanta Bruges, Emanuele Tresoldi: «Mio figlio Nicolò, dal tennis all’Hannover. La FIGC non lo ha mai cercato. Ecco per quale squadra tifa» - Ecco per quale squadra tifa» Emanuele Tresoldi, padre di Nicolò, giovane talento italian ... Secondo calcionews24.com

Atalanta-Bruges, il derby di Tresoldi: il figlio d’arte sfida il passato del padre - Bruges, derby familiare per Nicolò Tresoldi: il giovane attaccante affronta il club del padre Emanuele. Si legge su calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Bruges Emanuele Tresoldi