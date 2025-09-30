Atalanta-Bruges | Dea favorita ma i belgi stanno volando

I ragazzi di Juric hanno qualcosa in più, ma gli avversari si sono dimostrati temibili. Non mancheranno i gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta-Bruges: Dea favorita, ma i belgi stanno volando

In questa notizia si parla di: atalanta - bruges

? CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky ?

Atalanta-Bruges, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”

Fubal «infuocato»: una manciata di punti separa i primi, la gara Atalanta-Bruges può cambiare tutto. - X Vai su X

Aleksandar Stankovic e il rapporto col padre Dejan Le sue parole alla vigilia di Atalanta Club Bruges - facebook.com Vai su Facebook

I ragazzi di Juric hanno qualcosa in più, ma gli avversari si sono dimostrati temibili. Non mancheranno i gol - C’è il ricordo della dolorosa eliminazione della scorsa stagione e c’è, soprattutto, un Bruges che in Europa sta volando: dopo i 9 gol in due partite rifilate ai Rangers nel playoff, ne ha dati altri ... Segnala gazzetta.it

Atalanta-Bruges: dove vederla, formazioni e precedenti - Bruges in Champions League: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti storici e analisi tattica della sfida di Bergamo. Come scrive lifestyleblog.it