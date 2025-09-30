Atalanta Bruges 2-1 pazza rimonta della Dea grazie ai cambi | Samardzic e Pasalic regalano il successo in Champions League

Atalanta Bruges 2-1, pazza rimonta della Dea: il resoconto della partita vinta da Juric in Champions League. Una vittoria di cuore, di carattere e di panchina. L’ Atalanta scaccia i demoni europei e conquista i suoi primi, pesantissimi tre punti in Champions League, battendo in rimonta per 2-1 il Club Brugge. Dopo un primo tempo da incubo, sono stati i cambi di Ivan Juric a ribaltare una partita che sembrava stregata, regalando al pubblico di Bergamo una notte di grande sofferenza e gioia finale. TUTTI I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Il tecnico croato aveva provato a dare fiducia ai rientranti Lookman ed Ederson, ma nel primo tempo la squadra è apparsa bloccata, chiudendo senza neanche un tiro in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

