Atalanta Bruges 2-1 pazza rimonta della Dea grazie ai cambi | Samardzic e Pasalic regalano il successo in Champions League
Atalanta Bruges 2-1, pazza rimonta della Dea: il resoconto della partita vinta da Juric in Champions League. Una vittoria di cuore, di carattere e di panchina. L’ Atalanta scaccia i demoni europei e conquista i suoi primi, pesantissimi tre punti in Champions League, battendo in rimonta per 2-1 il Club Brugge. Dopo un primo tempo da incubo, sono stati i cambi di Ivan Juric a ribaltare una partita che sembrava stregata, regalando al pubblico di Bergamo una notte di grande sofferenza e gioia finale. TUTTI I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Il tecnico croato aveva provato a dare fiducia ai rientranti Lookman ed Ederson, ma nel primo tempo la squadra è apparsa bloccata, chiudendo senza neanche un tiro in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: atalanta - bruges
? CHAMPIONS LEAGUE: Atalanta-Bruges, Inter-Slavia e Napoli-Sporting! Diretta Goal Sky ?
Atalanta-Bruges, seconda giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”
Atalanta-Bruges, Tresoldi e l'azzurro: "Gioco nella Germania U21 ma se Gattuso chiama..." #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Atalanta, la rivincita passa da Sulemana: contro il Bruges serve calma e qualità - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Va sotto, soffre, rimonta e vince. Atalanta, prima gioia Champions: 2-1 col Bruges - A segno Tzolis, ribaltano il risultato un rigore di Samardzic e un colpo di testa di Pasalic al minuto 87 ... Come scrive msn.com
Champions, Atalanta-Bruges 2-1: rimonta firmata Samardzic-Pasalic - Al New Balance Stadium Tzolis sblocca la gara, poi i nerazzurri ribaltano tutto grazie a un rigore e un colpo di testa ... Si legge su msn.com