Atac l' affidamento diretto del servizio di trasporto arriva sul tavolo della Corte UE

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la Corte di giustizia europea a stabilire se l’affidamento diretto del servizio di trasporto ad Atac sia legittimo o no. Un problema non da poco per il Comune di Roma che ora teme che un giudizio avverso possa mettere sotto sopra la mobilità cittadina.Il ricorso dell’AntitrustTutto parte dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atac - affidamento

atac affidamento diretto servizioAtac, l'affidamento diretto del servizio di trasporto arriva sul tavolo della Corte UE - L'Antitrust aveva contestato la decisione del Comune di Roma di affidare il servizio di trasporto pubblico locale senza una gara ... Scrive romatoday.it

L'Antitrust condanna l'Atac a morte certa: affidamento diretto, si va al Tar - Bocciati l'iter, le promesse, la qualità e quantità del servizio Tra ritardi, disservizi, caos stavolta ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Atac Affidamento Diretto Servizio