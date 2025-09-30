Astri in jazz al PalabancaEventi un viaggio nella storia con i più grandi brani e autori
Lunedì 6 ottobre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini un viaggio attraverso alcuni dei brani più iconici del repertorio jazz internazionale, da grandi maestri come Charlie Parker, Count Basie, Dizzy Gillespie, Charles Mingus. Pagine indimenticabili di standard che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
