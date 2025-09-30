Aston Martin nuova gamma e uno showroom a Roma nel piano di espansione in Italia

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine dell'anno la casa britannica specializzata nella produzione di auto sportive e di Suv di lusso arriverà a Roma con una boutique showroom dedicata alla vendita e all'assistenza. All'inizio del 2026 è previsto il taglio del nastro della concessionaria gestita da Maldarizzi Automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aston martin nuova gamma e uno showroom a roma nel piano di espansione in italia

© Gazzetta.it - Aston Martin, nuova gamma e uno showroom a Roma nel piano di espansione in Italia

In questa notizia si parla di: aston - martin

WEC, Aston Martin davanti a Cadillac nella FP3 del Fuji

Aston Martin Vantage S: lusso e prestazioni per la supercar da 680 Cv

Aston Martin Vantage S, il ritorno del V8 che ruggisce con stile

aston martin nuova gammaAston Martin, punta forte sull'Italia: nuova gamma e uno showroom a Roma - Il brand di lusso inglese allarga la rete dei concessionari nel nostro Paese con una sede nella Capitale con Maldarizzi Automotive, a conferma dell’interesse per il nostro Paese. Scrive corriere.it

aston martin nuova gammaAston Martin, nuovo showroom in Italia: adesso arriva a Roma - In questo contesto è stata annunciata l’apertura di uno showroom a Roma entro la f ... Segnala tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Aston Martin Nuova Gamma