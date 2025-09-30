Aston Martin nuova gamma e uno showroom a Roma nel piano di espansione in Italia
Entro la fine dell'anno la casa britannica specializzata nella produzione di auto sportive e di Suv di lusso arriverà a Roma con una boutique showroom dedicata alla vendita e all'assistenza. All'inizio del 2026 è previsto il taglio del nastro della concessionaria gestita da Maldarizzi Automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
