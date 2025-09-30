Associazione di volontariato di Montemaggiore Belsito entra nel Gruppo di azione locale Isc Madonie

Un passo importante per lo sviluppo delle Madonie: l'organizzazione di volontariato di Montemaggiore Belsito entra come partner privato nel Gal Isc Madonie. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo e orgoglio dalla comunità di Montemaggiore Belsito: l'associazione locale ha ottenuto un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

