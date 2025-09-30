Associazione Calcio e Pro loco donano un defibrillatore
In piazza Colitto a Fratta Terme di Bertinoro questa sera alle ore 20 si terrà l’inaugurazione di un defibrillatore semiautomatico esterno, donato dall’Associazione Calcio e dalla Pro Loco di Fratta Terme. Ad accogliere il dono, a nome di tutta la comunità, ci sarà il sindaco, Filippo Scogli, e parte dell’Amministrazione comunale. Seguirà poi una dimostrazione del personale infermieristico esperto del gruppo ‘Viva Forlì’, rivolta ai cittadini e alle cittadine, per mostrare le prime manovre di rianimazione cardio–polmonare da effettuare in emergenza, con simulazione su manichini. Si concluderà con un momento conviviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: associazione - calcio
