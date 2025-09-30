Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l' Inter vola | gli highlights

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro la squadra di Chivu supera 3-0 lo Slavia Praga. Il primo gol nasce da un erroraccio del portiere ospite che consegna il pallone direttamente a Lautaro. Poi ci pensano Dumfries e sempre il capitano nerazzurro a concretizzare il risultato. L'Inter rimane a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

assist8230 del portiere lautaro ringrazia lo slavia e l inter vola gli highlights

© Gazzetta.it - Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l'Inter vola: gli highlights

In questa notizia si parla di: assist - portiere

L'ex Inter, l'ex muratore, il portiere assist-man... 12 sorprese di questo inizio stagione

Cerca Video su questo argomento: Assist8230 Portiere Lautaro Ringrazia