Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l' Inter vola | gli highlights
A San Siro la squadra di Chivu supera 3-0 lo Slavia Praga. Il primo gol nasce da un erroraccio del portiere ospite che consegna il pallone direttamente a Lautaro. Poi ci pensano Dumfries e sempre il capitano nerazzurro a concretizzare il risultato. L'Inter rimane a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'ex Inter, l'ex muratore, il portiere assist-man... 12 sorprese di questo inizio stagione
Clamorosa papera del portiere dello Slavia che serve un assist a Lautaro a porta vuota! IL CAPITANO NON PUÓ SBAGLIARE! - X Vai su X
Il bomber rossonero sblocca la gara su assist di Marchionne per la squadra di Mezzanotte. I biancorossi di Strappini, rimasti in 10 a inizio ripresa, hanno provato a creare pericoli ma hanno dovuto fare i conti con il portiere Agostinelli FCD Real Cameranese U - facebook.com Vai su Facebook