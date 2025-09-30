Assicurazioni Cia Romagna | Derogare con urgenza all’obbligo di Rca per i mezzi agricoli fermi

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Migliaia i mezzi agricolifermi’ in fondi, magazzini e aree aziendali che rischiano di essere considerati irregolari a causa dell’obbligo assicurativo Rca”. E' l'allarme di Cia Romagna che fa appello al Parlamento per un intervento rapido e concreto e chiede di approvare con urgenza gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: assicurazioni - romagna

