Assicurazioni Cia Romagna | Derogare con urgenza all’obbligo di Rca per i mezzi agricoli fermi

“Migliaia i mezzi agricoli ‘fermi’ in fondi, magazzini e aree aziendali che rischiano di essere considerati irregolari a causa dell’obbligo assicurativo Rca”. E' l'allarme di Cia Romagna che fa appello al Parlamento per un intervento rapido e concreto e chiede di approvare con urgenza gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it